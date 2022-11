Zwolse waterpolosters verslikken zich in hekkensluiter: ‘Dit mag ons niet overkomen’

hockey zwolle De Maakal van Ede verslaat de Maakals van Zwolle

Een bijzonder affiche op het Hoge Laar, HC Zwolle hockeyde tegen Ede. Op voorhand leek dat niet apart, maar het was een heuse broederstrijd. Bij HC Zwolle staan Jan Jurre Maakal (24) en Ward Maakal (22) op de spelerslijst, de gasten hebben Tijmen Maakal (28) in huis.

6 november