Zwolse wheeler Kenny van Weeghel gaat nu ook eens genieten van een medaille

Van Leeuwen en De Jong vinden bij Athlos atletiekge­luk

17 augustus Susanne van Leeuwen en Gertjan de Jong willen zich in hun eigen Ermelo laten zien in de eerste Ermeloop. Dat de wegatleten in spé, met ambities om sneller te worden, de zaterdag aanwezige wereldtop niet kunnen bijbenen, weten ze wel.