Zwolse wielrenster Carmen van der Veen droomt dat ze Anna 2.0 kan worden

Volleybal De beste van Apeldoorn? Graag, maar Dynamo is alleen bezig met zichzelf

20 september Zonder al te veel moeite volbrengen de vrouwen van Dynamo de eerste klus in het nieuwe seizoen. US 2 wordt in goed een uur verslagen. Dat was ook een must, want de ploeg wil ook dit seizoen weer meedoen met de besten.