Zwolse wielrenster Van der Breggen blijft maar winnen

Alsof winnen vanzelf gaat. Anna van der Breggen won zondag de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen, maar was drie dagen later ook 'gewoon' de snelste in de openingsrit van de Healthy Ageing Tour. De Zwolse is de eerste leider in de meerdaagse wedstrijd na een tijdrit over acht kilometer in Heerenveen.