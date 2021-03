Als we straks op vakantie kunnen, zal het vooral dichtbij zijn

Kunnen we deze zomer weer ‘gewoon’ op vakantie?

Veel mensen staan te trappelen om deze zomer naar het buitenland op vakantie te gaan en het ziet er daarvoor zowaar best zonnig uit. De reisbranche heeft er in elk geval alle vertrouwen in, zeker na de optimistische woorden van zorgminister Hugo de Jonge afgelopen dinsdag in het tv-programma Op1.