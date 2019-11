Badgasten moeten vanaf volgende zomer toegangsgeld betalen voor bezoek aan populair Italiaans strand

Onderzoekers hebben aangetoond dat La Pelosa, in de gemeente Stintino, ten onder dreigt te gaan aan zijn succes. Het idyllische strand, het oude torentje op een eilandje voor de kust en het helblauwe water lokken in de zomerperiode per dag gemiddeld zesduizend bezoekers naar La Pelosa. Dat is rampzalig voor het ecosysteem van het strand. De burgemeester van Stintino, Antonio Diana, heeft daarom besloten dat bezoekers voortaan moeten betalen om nog op het strand te mogen. Ook mogen er vanaf volgende zomer niet meer dan 1.500 strandgangers per dag op La Pelosa.



,,We moeten erover waken dat het strand de volgende 500 jaar bewaard kan blijven. De overlast is nu te groot. Dit is het meest populaire strand op Sardinië, iedereen wil hier komen. Maar het geologische evenwicht is fragiel. We moeten aan de toekomst denken”, aldus Diana. ,,We denken aan vier euro per dag. Het geld dat hiermee wordt verdiend, zal opnieuw geïnvesteerd worden in het toezicht op en onderhoud van het strand”, klinkt het nog. De burgemeester benadrukt dat het voorlopig om een testperiode gaat.



Eerder beslisten de lokale autoriteiten al dat bezoekers niet mogen roken op het strand en geen strandlakens - of tassen mee mogen nemen. Op die manier wil de burgemeester voorkomen dat reizigers zand en schelpen meenemen naar huis als souvenir. Sardinië wordt al jaren geteisterd door toeristen die zakjes zand proberen mee te smokkelen.