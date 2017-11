Beklimmen iconische Uluru-rots in 2019 verboden

De rotsformatie, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, bevindt zich in het nationaal park Uluru-Kata Tjuta in het Noordelijk Territorium. De rotsformatie zou een half miljard jaar oud zijn. Sinds 1985 is de rots eigendom van inheemse aboriginalbevolking. Die heeft 'unaniem beslist om de rots te sluiten voor beklimming', aldus een verklaring.



De Anangu-gemeenschap leeft al minstens 30.000 jaar in het gebied en is voorstander van het klimverbod. Ulura, voorheen bekend als Ayers Rock, is een 'heilig gebied' van 'cultureel belang', zei Sammy Wilson, die de Anangu-gemeenschap vertegenwoordigt. ,,Dit is een extreem belangrijke plaats, geen speelplaats of themapark zoals Disneyland.''