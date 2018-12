Bob reist wereld rond op zoek naar plaatsen waar de tijd stil bleef staan: dit is zijn top 10

Indrukwekkendste avonturenHij houdt van een flinke portie adrenaline en laat zich niet snel afschrikken. Urban explorer Bob Thissen uit Heerlen trekt met zijn camera de wereld rond op zoek naar plaatsen waar niemand nog komt of durft te komen: van ruimtevaartbasissen en leegstaande gevangenissen waar medische experimenten gebeurden tot de in allerijl achtergelaten straten van Fukushima. Hij bundelde zijn indrukwekkendste avonturen nu in een prachtig fotoboek. En voor ons maakte hij zijn top 10.

10. Holmesburg Prison

“In deze beruchte gevangenis in de Amerikaanse staat Philadelphia werden tussen 1951 en 1974 medische experimenten uitgevoerd op – hoofdzakelijk zwarte – gedetineerden”, aldus Thissen. “We vonden er nog bedden uit die tijd en boeken van toen. Ook de gevangeniskantine was er nog. Er hing een erg spookachtige sfeer, een beetje zoals in een horrorfilm. De cellen hadden dikke muren en kleine raampjes. Niet de leukste plek om te zitten.”

Volledig scherm © Bob Thissen

9. Leegstaande kastelen

“Ik heb al flink wat verlaten en leegstaande kastelen bezocht”, gaat hij verder. “Sommige daarvan zijn heel goed verborgen en blijven zo gevrijwaard van dieven en vandalen. In die kastelen kan je soms nog bijna complete huisraden vinden. Alsof de bewoners plots in rook opgingen.”

Volledig scherm © Bob Thissen

8. Battleship Island

“Een van de bekendste verlaten locaties ter wereld is Battleship Island in Japan. Het werd eind 19de eeuw gekocht door Mitsubishi om steenkool uit zee te winnen en er verrees een kunstmatige stad. Tot 1974 was het bewoond, daarna werd het een spookeiland. Het diende onder meer als decor voor de James Bondfilm Skyfall en is sinds 2015 Unesco Werelderfgoed.”

Volledig scherm © Bob Thissen

7. Glück Kingdom

“In Japan zijn we ook naar Glück Kingdom getrokken, een megalomaan project. Het pretpark ging open in 1989, maar werd 20 jaar later alweer verlaten. De attracties staan er nu te verroesten. Het heeft iets apocalyptisch. Opmerkelijk: de makers kopieerden er allerlei Duitse gebouwen. Een van die gebouwen werd in Duitsland steen voor steen afgebroken en in Japan heropgebouwd.”

Volledig scherm © Bob Thissen

6. Een leegstaand pretpark

“Het meest indrukwekkende verlaten pretpark dat ik ooit zag, was Nara Dreamland. Het was geïnspireerd op Disneyland in Californië en ging in 2006 failliet toen een echt Disneyland opende in Tokyo. Nara Dreamland telde heel wat attracties, waaronder een viertal grote achtbanen. We raakten er nog net op tijde voor de sloop in 2016. De natuur had het park helemaal opgeëist.”

Volledig scherm © Bob Thissen

5. Een verlaten legerduikboot

“Op een geheime locatie voor de kust van Portugal brachten we de nacht door in een verlaten legerduikboot. We zwommen erheen en moesten zorgen dat we niet gezien werden door bewakers van de marine. Het was een van de meest bijzondere dingen die we al deden. De meeste afgedankte onderzeeërs worden gestript, maar deze was nog helemaal bewaard zoals vroeger. We sliepen in de torpedokamer, waar de omhulsels van de torpedo’s nog te zien waren.”

Volledig scherm © Bob Thissen

4. Een afgedankt marineschip

“De Colbert is het mooiste verlaten marineschip dat ik ooit bezocht. Het werd gebouwd in de jaren 50 en nadat het was afgedankt door de Franse marine, werd het in de jaren 90 omgevormd tot een museum. Omdat de onderhoudskosten opliepen, werd het in 2006 gesloten en naar Landevennec gesleept, waar wij het bezochten. Twee jaar geleden werd beslist om het schip te slopen.”

Volledig scherm © Bob Thissen

3. Een Schots booreiland

“Deze expeditie is nog altijd het onderwerp van een politieonderzoek. We brachten een weekend door op een verlaten booreiland voor de Schotse kust in Cromarty Firth. We gingen er op onderzoek uit en barbecueden zelfs aan boord. Een keer moesten we ons in allerijl verstoppen omdat er een boot naderde. Twee dagen nadat ik de video online zette, las ik op de website van de BBC dat er een onderzoek naar ons avontuur gestart was door de politie. Meer dan een jaar later hebben we er nog niets van gehoord. De video hebben ik voor de zekerheid wel offline gehaald.”

Volledig scherm © Bob Thissen

2. Fukushima

“Een plek die een enorme indruk op me heeft achtergelaten is Fukushima. De bewoners zijn er na de kernramp op 11 maart 2011 hals over kop vertrokken en alles ligt er nog net zo bij als het zeven jaar geleden achtergelaten werd. We trokken met onze camera de verboden zone binnen, waar nog altijd lichte straling wordt gemeten en de perfecte post-apocalyptische beelden te maken zijn. Overal word je herinnerd aan het leed dat er zich heeft afgespeeld.”

Volledig scherm © Bob Thissen

1. Spaceshuttles op een militair domein

“Het spannendste avontuur dat we tot nu toe beleefden, vond plaats in Kazachstan. We trokken drie dagen door de woestijn om op een verboden Russische militaire basis te geraken. Die werd zwaar bewaakt en we moesten ons de hele tijd verbergen. In enkele loodsen lagen twee spaceshuttles, kopieën van de toestellen waarmee de Amerikanen vorige eeuw de ruimte ingingen. Er was ook een toestel dat daadwerkelijk in de ruimte was geweest. Het leverde ongelofelijke beelden op.”

Het boek is te bestellen op www.mijnwebwinkel.nl/winkel/exploringtheunbeatenpath/ Filmpjes van de avonturen van Bob Thissen kan je bekijken op zijn YouTubekanaal – Exploring the Unbeaten Path – en via zijn website.