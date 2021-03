De acht favoriete plekjes van Antwerpse stadsgids Tanguy Ottomer

Kunstuur in Mechelen

“Een heel leuke uitstap in Mechelen is Het Kunstuur in de Heilige Geestkapel, vlak over de Sint-Romboutstoren. De broers Hans en Joost Bourlon heropenden het museum begin februari: om de 20 minuten is een ‘bubbel’ welkom om de werken te bewonderen. Bezoekers ontdekken op een unieke manier in exact 60 minuten tijd schilderijen van onder meer Rik Wouters, Constant Permeke en James Ensor. Bij elk werk worden persoonlijke verhalen verteld van bekende en minder bekende Vlamingen, zoals Goedele Liekens, Tom Boonen, Gert Verhulst en Pascale Naessens. Ik ben vorige week eens gaan kijken, en ik was echt verrast door de persoonlijke manier waarop dit museum is aangepakt!”