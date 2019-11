Dé attractie van IJsland, maar ook (een beetje) te zien in Nederland

Nederland trekt steeds meer toeristen in de zomer

26 november Steeds meer mensen vieren hun zomervakantie in Nederland. Afgelopen juli en augustus overnachtten in ons land 10 miljoen toeristen, ruim 4 procent meer dan in de zomer daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van een nieuw rapport.