De lol van overstappen (van Alphen aan den Rijn naar Krakau)

Beginpunt: station Alphen aan den Rijn. Eindpunt: station Krakau in Polen. Tussendoor verkennen we Berlijn, Poznan, Wroclaw, Katowice en Krakau. Per trein, want wij zijn ‘op interrail’. Met wij bedoel ik mezelf en mijn kinderen Kiki (16) en Boris (12). ‘Ga je interrailen? Maar dat is toch voor 18-jarigen?’ ‘Bestaat dat nog, dat is toch van vroeger?’ Ik hoor deze opmerkingen vaak. Het mag duidelijk zijn: interrailen kan nog steeds. Het is bovendien niet meer gebonden aan leeftijd en er is een levendige interrailcommunity.