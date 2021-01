Eigenaren vakantiehuizen spinnen garen bij lockdown

Nederlandse eigenaren van vakantiehuizen spinnen garen bij de lockdown. Nu vakantiewoningen in eigen land onverminderd populair blijven, zitten ook de prijzen flink in de lift, constateert platform Micazu.

Een jaar geleden, toen de wereld nog niet in de ban was van corona, lag de gemiddelde huurprijs voor een vakantiehuis in Nederland via Micazu nog op 92 euro per nacht, inmiddels is dat 112 euro per nacht. ,,Na de eerste lockdown zijn de huursommen fors gestegen en die trend zet door”, constateert Jens van den Broek van het verhuurplatform.

De prijsstijging is volgens hem niet alleen te verklaren doordat verhuurders aan de prijsknop zijn gaan draaien. Mensen kiezen vaker voor een luxer huis, wat de gemiddelde prijs omhoog duwt. Op zijn platform lopen de boekingen voor de komende maanden al flink op, en daarmee dus de prijs. ,,Mensen willen er toch even tussenuit en zijn bereid om daar flink wat voor neer te tellen”, denkt hij.

Animo

Ook Natuurhuisje.nl ziet veel animo om er op korte termijn tussenuit te gaan. Vorig jaar leidde dat met name in de zomermaanden tot fors hogere prijzen, maar daar is nu niet echt sprake van. Zo ligt de gemiddelde prijs per nacht van een natuurhuisje in Nederland in januari op 118 euro, vorig jaar was dat 112 euro.

,,Het gaat natuurlijk om een gemiddelde. We hebben huisjes van 30 euro en van 300 euro per nacht”, aldus Robert van Veen van Natuurhuisje.nl. Van Veen constateert, net als Micazu, dat vooral huizen met extra voorzieningen als een sauna, jacuzzi of hottub gewild zijn. Dat die huisjes vanwege de animo prijziger zijn geworden, ligt volgens hem voor de hand, maar harde cijfers heeft hij niet.

Volledig scherm © ANP

Vakantiegedrag

Van Veen gaat ervan uit dat eigenaren in de populaire periodes, zoals de zomer, de prijzen weer zullen verhogen, maar hoe fors hangt volgens hem af van de ontwikkeling van de coronapandemie en het vakantiegedrag van mensen. Van den Broek van Micazu denkt dat veel Nederlanders weer kiezen voor een ‘coronaproof’ vakantiehuis. ,,Dat is een stuk veiliger dan grootschalige hotels of cruiseschepen.”

Bij vakantieparken zijn bezoekers vooralsnog terughoudend met boeken. Volgens Parkvakanties, waar vakantieparken als Center Parcs, Landal en Roompot bij zijn aangesloten, wordt er wel wat geboekt voor vertrek op korte termijn, maar is er nog genoeg beschikbaar, ook voor de voorjaarsvakantie.

Dat leidt eerder tot stuntprijzen dan tot hogere prijzen. Zo bieden veel parken lastminute-aanbiedingen aan en lopen kortingen voor de meivakantie op tot 35 procent. Laurens Taekema van Parkvakanties: ,,Dat kan over twee maanden weer anders zijn. Als na de lockdown versoepelingen volgen, dan verwacht ik een run op vakantieparken en dat zullen we dan terugzien in de prijzen.”

Volledig scherm Bungalows in vakantiepark Center Parcs de Eemhof. © ANP XTRA

