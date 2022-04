Ga je kamperen? Zo kies je de juiste slaapzak voor elke trip

Sneeuwlief­heb­bers boeken al massaal skivakan­ties: ‘Veel leuker dan zomervakan­tie’

Robbert Jan Meerman (43) is een van de vele wintersporters die staan te popelen om deze winter op skivakantie te gaan. Na de zware klappen door de coronacrisis voor de sector in het afgelopen seizoen, kan nu weer volop worden geskied of gesnowboard. Dat de sneeuwliefhebbers zich aan coronamaatregelen moeten houden, houdt ze zeker niet tegen.

23 september