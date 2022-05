Geen coronapas meer nodig voor toegang tot Italië

Italië was begin 2020 het eerste Europese land dat door het coronavirus werd getroffen. Veel coronamaatregelen zijn eerder dit voorjaar afgeschaft, maar mondkapjes zijn nog wel verplicht in het openbaar vervoer en op scholen.

Steeds meer landen laten de inreisregels vallen, blijkt uit een overzicht van de ANWB. Zo is vanaf woensdag ook voor Duitsland geen groen vinkje in de CoronaCheck-app meer nodig. Nu is dat nog wel verplicht voor alle vliegtuigpassagiers en mensen die minimaal 24 uur in Duitsland verblijven. De Scandinavische landen, België, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland en Luxemburg hadden de reisbeperkingen al opgeheven. Ze gelden ook niet meer in Kroatië, Oostenrijk, Slovenië, Tsjechië en Zwitserland.