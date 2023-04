Het is druk op Schiphol, maar de chaotische taferelen van vorig jaar lijken verdwenen

Ze zijn uitstekend voorbereid: midden in de nacht regelde Inge Helena (52) nog een tijdsslot voor de security, hun bagage is compact en ze zijn ruim op tijd. Met haar dochter Lou Lou (13) loopt ze soepeltjes naar de incheckbalie. ,,Ik had het beeld van vorig jaar op mijn netvlies, daarom heb ik zelfs nog gebeld naar Schiphol voor advies."

Het is druk op Schiphol, maar dat kan ook niet anders. De luchthaven verwacht deze meivakantie, die dit weekend is begonnen, dagelijks zo’n 65.000 vertrekkende passagiers. Op de drukste meivakantiedag worden zo’n 75.000 vertrekkende passagiers verwacht. Maar de rijen van vorig jaar, die tot ver buiten de vertrekhal liepen, zijn in geen velden of wegen te bekennen. Er zijn incheckbalies waar nauwelijks iemand staat te wachten, in de gangen loopt het lekker door, en het beeld van boven, waar de rijen voor de security staan, lijkt ook best optimistisch. Natuurlijk staan er mensen te wachten, maar volgens een woordvoerder van Schiphol is de wachttijd bij de beveiliging nergens langer dan 20 minuten.

Charme-offensief

Schiphol heeft geleerd van het afgelopen jaar. Duizend extra beveiligers trok de luchthaven aan. Reizigers kunnen van tevoren een tijdsslot reserveren voor de security, er wordt nog beter ingezet op informatie om zo snel mogelijk door de beveiliging te komen (boek een tijdslot, kom niet te vroeg en doe dunne kleren aan) en er zijn maatregelen genomen om het aantal passagiers te beperken. Bovendien heeft het vliegveld vol ingezet op een charme-offensief: studentenuitzendkrachten delen stroopwafels uit.

De extra maatregelen lijken effectief. Plukjes beveiligers staan zelfs even te roken: er is blijkbaar tijd. Ook ander grondpersoneel is goed vertegenwoordigd. Na de chaos en drukte van vorig jaar – toen passagiers soms meer dan drie uur in de rij stonden om alleen al door de security te komen, velen misten hun vlucht – is Schiphol weer de georganiseerde en overzichtelijke luchthaven, zoals de luchthaven voorheen bekend stond.

Er is slechts één rij die er zaterdagochtend uit springt. Die meandert van de incheckbalie, kriskras langs pilaren door de gang, bijna tot aan de entree van Vertrekhal 3. Het is de rij voor easyJet, de lowcost maatschappij die deze zaterdagochtend vluchten naar onder meer Spanje en Marokko verzorgt. Ietwat geschrokken staat Kim Bonefaas met haar drie kinderen in de rij. ,,Het is wel ontmoedigend, deze rij, maar ik zag ook buiten tenten staan om onder te wachten en toen dacht ik: oh jee. Maar zo erg is het niet.”

Even was er nog sprake dat een van de bagageafhandelaars een wilde staking zou organiseren, maar op zaterdag lijkt dat toch niet door te gaan. Toch blijft er onvrede onder de medewerkers. Waar de tekorten bij de beveiliging met bonussen, extra personeel en forse investeringen zijn opgelost, zijn volgens werknemers en vakbonden de problemen in de afhandeling alleen maar toegenomen.