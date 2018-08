Homokoppel na verrassingsreis: We werden uitgescholden en belaagd

Heijster wordt er nog emotioneel van als hij erover praat. Hij is inmiddels alweer bijna een week terug in Nederland, maar krijgt soms nog spontaan een brok in zijn keel. ,,Het was een hele nare en angstige ervaring die ons getekend heeft. We hebben er erg last van en dat is niet zomaar voorbij”, vertelt hij. Het is de derde keer dat het stel, dat in Dordrecht woont, een reis boekt via srprs.me. ,,Dat je van tevoren niet weet waar je naartoe gaat, maakt het zo spannend en leuk”, vindt Heijster. Je kan wel wat voorkeuren aangeven. Het stel koos deze keer voor het noorden van Europa.

Huidskleur

,,We wisten niet wat we van Riga konden verwachten, maar het leek ons leuk. Toen we aankwamen, liepen we eerst een rondje door de stad om een restaurantje te vinden om wat te drinken. Mijn vriend heeft een donkere huidskleur en vrijwel direct werd er naar hem geroepen. Er werden aap-geluiden gemaakt en mensen maakten zelfs foto’s van hem. We wisten niet wat we meemaakten. Daarna werd het alleen maar erger. Er werden flesjes naar ons gegooid en er werd geschreeuwd. Wat ze riepen konden we niet verstaan, maar het klonk erg intimiderend. We zijn ’s avonds nog ergens gaan eten. Mijn vriend werd door de bediening genegeerd. Zijn bord werd niet weggehaald, dat van mij wel. We zijn naar het hotel gegaan en durfden de kamer niet meer uit te komen.”

Heijster en zijn vriend besloten geen seconde langer in de hoofdstad van Letland te willen blijven. ,,Ik heb iedereen gebeld. Srprs.me, onze reisverzekering, het juridisch loket, Amnesty International, COC Nederland en de Nederlandse ambassade.” Het koppel hoopte van de reisorganisatie een vervangende reis te krijgen. ,,We hebben hier keihard voor gewerkt en we hebben geen geld voor een andere vakantie. Maar het enige wat ze uiteindelijk konden doen was één van de twee tickets naar huis betalen.”

Heijster en Kuppens vlogen een dag eerder naar huis dan de bedoeling was. ,,Als je een reis boekt via srprs.me wordt er gevraagd of er nog belangrijke dingen zijn die ze moeten weten. Het is niet bij ons opgekomen om daar op te schrijven dat we homo zijn en een donkere huidskleur hebben. Dat is toch niet normaal anno 2018? Toch kregen we te horen dat we dat hadden moeten doen. Daar worden we heel erg verdrietig van. Bovendien zijn we niet klef en lopen we niet hand in hand. We wilden gewoon een leuke vakantie hebben. Nu hebben we alleen maar op de hotelkamer gezeten”, aldus Heijster.

Gay friendly

,,We vinden het hartstikke vervelend dat deze reizigers een onprettig verblijf in Riga hebben gehad”, laat Raymond Klompsma, een van de oprichters van het reisbureau, weten. ,,Wij proberen altijd de persoonlijke wensen van reizigers in acht te nemen. Persoonlijke informatie kan ons helpen om de beste verrassingsreis te organiseren. Helaas is in Europa niet iedere stad even gay-friendly. Wij proberen hier rekening mee te houden en boeken altijd hotels met goede reviews.” Hij geeft aan alles gedaan te hebben om de situatie op te lossen en hij ontkent dat door een van zijn medewerkers is gezegd dat ze hun huidskleur en geaardheid door hadden moeten geven.