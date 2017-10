Indonesië stoot Thailand van de troon als populairste bestemming in Azië

De reisorganisaties zien meerdere redenen waarom Thailand afneemt in populariteit. Zo speelde volgens Skyscanner de dood van de koning vorig jaar een grote rol. Het land is een jaar in rouw en gelast evenementen zoals de populaire Full Moon party's op Koh Phangan af. Het ministerie van Buitenlandse Zaken paste het reisadvies aan. Ook het massatoerisme heeft volgens de website een negatief effect. Cortenbach: ,,Toeristen over de hele wereld weten Thailand steeds vaker te vinden. Nederlanders zijn op zoek naar het 'echte Azië', waar je minder toeristen tegenkomt.''



Dat is dan ook de reden dat TAT en Riksja Travel zich richten op de verborgen pareltjes van Thailand. Sas: ,,Loei is hier een mooi voorbeeld van. Het ligt tegen Laos aan en hier komen nog maar weinig reizigers. Het land moet af van het Full Moon Party-imago.'' Sas verwacht dat de tropische bestemming over twee jaar een comeback heeft gemaakt.



TAT is ervan overtuigd dat veel Nederlanders voor 'het land van de glimlach' kiezen als kennismaking met Azië. Woordvoerster Marloes van den Boogaard denkt dat het vluchtaanbod vanaf Schiphol positief gaat uitwerken. ,,Sinds dit jaar zijn er nog maar twee luchtvaartmaatschappijen (KLM en EVA air) in plaats van drie die rechtstreeks naar Thailand vliegen. Als een airline wegvalt, zie je dat direct terug in afnemende bezoekersaantallen. Qatar gaat aan het einde van dit jaar Chaing Mai als bestemming toevoegen. Dat zijn positieve berichten.''