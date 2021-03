Kabinet neemt proef met vakantiereizen naar het buitenland, eerste naar Rhodos

Ondanks reisverbod loopt Antwerpen nog altijd vol met Nederlan­ders

15 maart Wie laatst over de Antwerpse winkelstraat Meir liep heeft misschien opgemerkt dat er toch nog veel Nederlanders in de stad aanwezig zijn. Dat schept al snel de indruk dat zelfs met een gedeeltelijk reisverbod de grenscontroles te wensen overlaten. Maar, zo benadrukt de stad, het is niet omdat je de Nederlandse nationaliteit hebt, dat je hier momenteel niet mag zijn.