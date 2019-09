Lachende skeletten: in Mexico vieren ze feest samen met de doden

,,Welkom! De taxistandplaats is daar, aan de linkerkant’’, zegt een pratend doodshoofd op het vliegveld van Puerto Vallarta, een badplaats aan de westkust van Mexico. Ik ben hier voor Día de Muertos, de Dag van de Doden. Dit is verreweg het grootste feest in het katholieke Mexico, en het is groter dan Kerstmis.



De luchthaven is uitbundig versierd met lachende skeletten van karton, plastic of papier-maché en kleurige slingers van papel picado, geperforeerd papier met motieven van botten en schedels. De medewerkers op het vliegveld hebben hun gezicht beschilderd als schedels - en dat doen meer mensen zie ik later op straat. Deze gebruiken zijn terug te voeren op de Azteken, het volk dat tot de komst van de Spanjaarden in 1521 heerste over Mexico. Volgens hen was de dood bedoeld om leven voort te brengen. In de loop der eeuwen hebben inheemse religieuze tradities zich vermengd met het rooms-katholieke geloof van de kolonisators.