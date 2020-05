Mountainbiken in Kroatië: moerassen en natuurparken in Slavonië

1. Veerkrachtig Vukovar

De muziek in de felroze gekleurde passagiersboot staat een tikkie te hard, vlak voor vertrek van een drie kwartier durende vaartocht vanuit Vukovar over de Donau. Het klinkt als militaire marsmuziek, bombastisch. Een bijzonder welkom op deze gloednieuwe elektrische boot met plek voor zestig passagiers. Wanneer de Magenta 1 Vukovar Waterbus - zoals de boot voluit heet - gaat varen, draait de goedlachse kapitein het volume gelukkig flink omlaag. Tot vreugde ook van gids Gorana Kušic: haar stem reikt al niet zo ver. Kušic - ook werkzaam als curator bij het Vukovar Municipal Museum - is geboren en deels getogen in Vukovar. ,,Tijdens de oorlog in de jaren 90 heb ik een paar jaar in Duitsland gewoond, maar ik ben blij dat ik weer terug ben’’, vertelt ze.