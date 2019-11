Nederland trekt steeds meer toeristen in de zomer

Steeds meer mensen vieren hun zomervakantie in Nederland. Afgelopen juli en augustus overnachtten in ons land 10 miljoen toeristen, ruim 4 procent meer dan in de zomer daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van een nieuw rapport.

De meeste toeristen zijn Nederlanders die op vakantie gaan in eigen land. Maar het aantal buitenlandse toeristen neemt ook snel toe. In de zomer van 2019 kwam 44 procent van de toeristen uit het buitenland, terwijl dat nog geen 39 procent was in 2014. Afgelopen zomer kwam een derde van de buitenlandse toeristen uit Duitsland.

Toeristen brengen gemiddeld ook meer nachten door in Nederland. Het aantal overnachtingen stijgt namelijk sneller dan het aantal toeristen. In de zomermaanden bleven zij hier bij elkaar opgeteld 35 miljoen nachten slapen, bijna 8 procent meer dan een jaar eerder. Hotels, pensions en jeugdaccommodaties namen bijna een derde van de overnachtingen voor hun rekening.

Noord-Holland populairst

Noord-Holland trekt van alle provincies de meeste toeristen. Zij overnachtten hier in juli en augustus 8,3 miljoen keer. Dat is een stijging van 13 procent. Ook in Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en in mindere mate Drenthe nam het aantal overnachtingen bovengemiddeld snel toe. Twee derde van de overnachtingen in Noord-Holland kwam voor rekening van buitenlandse toeristen.