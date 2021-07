Nederlandse vader draait compleet door op camping Luxemburg: 'Zijn vrouw lag met een ander in bed’

Een Nederlandse vader is vrijdagnacht op een camping in Luxemburg volledig door het lint gegaan in het bijzijn van zijn twee kinderen. De man ging onder invloed compleet tekeer tegen andere campinggasten en schepte tijdens een dollemansrit over het terrein een oudere campinggast. ,,Hij vertelde mij dat hij erachter was gekomen dat zijn vrouw in Nederland met een ander in bed lag. Toen liep het helemaal uit de hand”, zegt campingeigenaar Ed Boom (49) tegen deze site.