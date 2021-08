Nederlandse vakantiegangers gaan tekeer in vliegtuig naar Kreta, opgepakt op luchthaven

Corona-eisen Kunnen we nu wel of niet op vakantie? Dit zeggen de reisorgani­sa­ties

14 juli Door de groeiende wirwar van corona-eisen die steeds meer Europese landen vanwege de oprukkende deltavariant stellen, raken Nederlandse vakantiegangers de draad compleet kwijt. En de verwarring wordt donderdag nog groter als het Europese RIVM ons land op code rood zet. Gaan we of blijven we thuis? Duizenden Nederlandse gezinnen tobben met die vraag nu Frankrijk strengere coronaregels afkondigt. ,,We gaan tóch, we zijn allemaal zo ontzettend aan vakantie toe.’’