NS beperkt tickets naar België en Duitsland wegens overvolle treinen, reizigersclubs woedend

Vliegen, rijden of treinen, wat is gunstig voor een korte stedentrip?

Ondanks de duurdere vliegtickets gaat er voor veel Nederlanders niks boven vliegen. Maar er zijn alternatieven, zoals de auto of trein. Hoe gunstig zijn die eigenlijk voor de portemonnee, het milieu en qua reistijd? We vergelijken vijf populaire bestemmingen voor een weekendje weg in maart: Barcelona, Berlijn, Londen, Parijs en Praag.