Ook laatste coronarestrictie sneuvelt: mondkapje mag af in vliegtuig en op luchthaven

Mondkapjes­plicht in vliegtuig VS afgeschaft na tussen­komst rechter

Reizigers die binnen de Verenigde Staten vliegen, hoeven niet langer een mondkapje te dragen in het vliegtuig of op het vliegveld. Het Amerikaanse gezondheidsagentschap CDC wilde de mondkapjesplicht nog tot 3 mei verlengen, maar door tussenkomst van een federale rechter in Florida is die verplichting nu van de baan.

19 april