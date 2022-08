Ad van Best en zijn vrouw Mechtild Verbiest staan in een toilet- en was­gebouwtje van Camping Recreatiepark Slot Cranendonck. Ze staren in een douchehok. ,,Kijk, twee kledinghaakjes, okay. Noteer jij dat, Mechtild?’’ ANWB-campinginspecteur Van Best legt uit dat iedere cabine minstens twee haakjes behoort te bezitten, zodat gasten handdoek én kleding kunnen ophangen. In wc’s dient er tenminste een halve meter tussen de toiletpot en de deur te zitten, leren we. ,,Dan stoot je je niet bij het opstaan.’’ Van Best pakt een meetlint. ,,Zestig centimeter, voldoende.’’