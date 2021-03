Peter fietst in coronasabbatical alle 352 gemeenten af: ‘In elk cafetaria andere hamburger-speciaal’

Al tijden had Peter Stein, ambtenaar bij het ministerie van Financiën, een prachtig plan. Een plan om eens flink wat maanden vrij te nemen van zijn hectische baan en dan in een rustig tempo in zijn uppie met een rugzak allerlei exotische landen af te reizen: Bangladesh, Oezbekistan, Nicaragua. Eind 2019 leek het moment eindelijk daar. ,,Ik was jaren met veel liefde mantelzorger voor mijn moeder die alzheimer had, dus wilde nooit lang weg. Zij overleed echter in december 2019 en toen wist ik: ik moet het nu in gang zetten, anders doe ik het misschien niet meer.’’