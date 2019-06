Reizen maakt gelukkig, maar niet als je foto's plaatst op Instagram!

update Lexie (21): Ik ben jongste vrouw ooit die alle 196 landen ter wereld bezocht

5 juni De Amerikaanse Lexie Alford (21) heeft volgens eigen zeggen een imposant record gebroken. De extreem reislustige brunette uit Nevada City in Californië is mogelijk de jongste vrouw ooit die alle 196, door de Verenigde Naties erkende, landen van de wereld bezocht. Met haar record, dat op termijn misschien zal worden vermeld in het Guinness World Records boek, heeft Alford een andere globetrotster van de troon gestoten. Twee jaar geleden maakte de 27-jarige Cassie de Pecol uit Connecticut een soorgelijke megareis.