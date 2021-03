Run op gratis tickets voor gerestaureerd mausoleum keizer Augustus in Rome

Het mausoleum van keizer Augustus lag er jarenlang verlaten bij, tot de restauratiewerken in 2016. Het mausoleum is het grootste cirkelvormige graf ter wereld, met een diameter van 87 meter, en bevat urnen met de assen van keizer Augustus en zijn familie. Het Italiaanse telecombedrijf Tim voorzag in financiële steun voor de restauratie.

Virginia Raggi, de burgemeester van Rome, noemde het mausoleum ,,een juweel van het geschiedkundige erfgoed van de mensheid”. Ze nodigde mensen die zwaar getroffen werden door de pandemie uit om de site als eersten te bezoeken. Tot 21 april dit jaar is het mausoleum gratis te bezichtigen, maar die tickets zijn de deur al uit. Wie de site later wil bezoeken, kan online tickets reserveren. Voor inwoners van Rome zal dat gratis zijn, toeristen van buiten de stad zullen een toegangsprijs moeten betalen. Zelfs na de heropening gaan de bouwwerkzaamheden op de locatie verder.



Keizer Augustus werd in 63 voor Christus geboren als Gaius Octavius, maar kwam in de geschiedenisboeken terecht als keizer Augustus, wat ‘waardig om vereerd te worden’ betekent. Na de moord op zijn oudoom Julius Caesar bracht hij vrede en stabiliteit, een periode aangeduid als Pax Romana, in het Romeinse Rijk. Hij overleed in het jaar 14 van onze tijdrekening. Het mausoleum deed later dienst als amfitheater, theater en concertzaal, maar kwijnde sinds 1936 weg tot de archeologische opgravingen in 2007.