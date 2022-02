Run op reizen: niet alleen Cathelijne heeft vakanties in het vooruitzicht

Iedereen is op zoek naar ‘een bijzonder plekje’ ver weg van het massatoe­ris­me

Bijzondere overnachtingsplekken zijn helemaal hot. Zomaar er even op uit is er niet meer bij. Boomhutten, lodges, kastelen, wikkelhuisjes (een eco-tiny house) of rotswoningen gaan als een dolle en dan liefst ergens buiten de toeristische drukte, in de natuur of op het platteland. Oost-Nederland blijkt een ware hofleverancier, zeggen boekingssites Airbnb, Natuurhuisje.nl en Bedandbreakfast.nl

7 augustus