Skip Praag en pak de trein naar omliggende dorpen en steden

Overtoerisme Niets sprookjes­ach­tigs aan: zwartgebla­ker­de panini’s en afgeladen busjes

17:20 Vakantie is lekker! Toch? Niet altijd. De mooiste stukjes van Europa worden tegenwoordig onder de voet gelopen door drommen toeristen. Deel 3 van deze serie over ‘overtoerisme’. De Mont Saint-Michel is één van de best bezochte monumenten in Frankrijk. Adembenemend mooi maar ook: overvol.