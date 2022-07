Slagveld-toerisme: ‘We gaan onbewust op zoek naar het oncomfortabele, het schurende’

Crisis? Inflatie? Daar merkt de vakantie­sec­tor helemaal niets van: ‘Geld speelt even geen rol’

De zomervakantie is voor een deel van Nederland, waaronder Gelderland, dit weekend begonnen. Waar gaan we heen? Nou, overal! De reisbranche boomt. Verre reizen gaan als warme broodjes over de toonbank. Maar ook vakantie in eigen land is ‘helemaal hot’. En het mag bovendien best wat kosten. ,,Misschien komt er een crisis, maar nu even nog niet.”

