Suriname met pa, feesten of met een dieselslurper naar Denemarken: niks houdt vakantievierders tegen

Massaal van de paden af en het bos vol rommel: Utrechtse Heuvelrug wil geen massatoe­ris­me meer

Nu de start van het toeristische seizoen op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei weer voor de deur staat, kan de sector eindelijk weer een keer genieten van een tijd zonder virus. Maar op dezelfde voet doorgaan als vóór die coronacrisis is er niet bij. ,,Iedere inwoner moet er direct of indirect van gaan profiteren.”

29 maart