Uitgekeken op Brugge, Gent en Antwerpen? Ga naar Kortrijk

Nog maar net aangekomen in Kortrijk, met alleen de korte wandeling van het station naar de Grote Markt achter de rug, valt meteen op dat we ons op slechts een kwartier rijden van de Franse grens bevinden. Ook al is het een doodgewone doordeweekse dinsdagmiddag, de terrassen zitten vol met uitgebreid lunchend publiek. En dat eet niet een simpel broodje kaas, nee, de obers komen met pannen mossels en grote borden steak frites het terras op lopen. Even later is te zien hoe in het hotel waar we verblijven - Hotel Messeyne op de Groeningestraat - het tuinterras rond twee uur vol zit met gasten aan het lunchmenu à 38 euro. Liefhebbers van het bourgondische leven zijn hier aan het juiste adres.