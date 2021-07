Vakantieganger tankt vertrouwen: ‘Spanje en Griekenland worden volop geboekt’

Bij reisorganisaties stromen de boekingen weer volop binnen, nadat het kabinet gisteren bekendmaakte alle landen binnen de EU de kleurcode geel of groen te geven. Vooral Spanje en Griekenland zijn in trek als bestemmingen. ,,Het vertrouwen bij de vakantiegangers lijkt weer terug. Eindelijk.’’

Sunweb beleefde gisteren ‘de beste boekingsdag in de afgelopen vier weken’. Meteen nadat het kabinet bekend had gemaakt dat het de systematiek van de kleurcodes aanpast, steeg het aantal nieuwe boekingen hard. Het aantal verdubbelde zelfs ten opzichte van vorige week maandag. Vooral het vasteland van Spanje en de Spaanse eilanden zijn in trek en ook het aantal boekingen naar Griekenland zit flink in de lift.

,,De meeste vakantiegangers hebben een vakantie geboekt met vertrek in augustus. Ook de maanden september en oktober boeken goed nu de Europese Unie code geel heeft”, laat woordvoerster Martine Langerak van Sunweb Groep weten. Ook worden volgens haar opeens opvallend meer boekingen gedaan voor de winterzonbestemmingen.

,,We zijn blij dat er meer duidelijkheid is gekomen en dat het nieuwe beleid nu al veel mensen het vertrouwen heeft gegeven om een welverdiende vakantie te boeken”, aldus Langerak.

Volledig scherm © ANP

Geluid

Dat geluid is te horen bij meer reisorganisaties. ,,Het lijkt erop dat mensen weer het vertrouwen hebben om op reis te gaan. Eindelijk”, zegt Eelko van Drongelen van vakantievergelijker Weflycheap. Ook zijn reisbedrijf zag gisteravond een flinke piek in het zoek- en boekgedrag. Zo kwam er een kwart meer boekingen binnen ten opzichte van een dag eerder.

Bij reisorganisatie Corendon zit het aantal boekingen ook flink in de lift sinds gistermiddag. Opvallend genoeg zien ze daar ook de boekingen naar Turkije stijgen. Woordvoerder Audrey Denkelaar vermoedt dat het aanhoudende slechte weer in Nederland en de voorspellingen voor de komende tijd de stijging nog eens versterkt. ,,Zo halverwege de vakantie besluiten veel mensen om toch nog even lekker een weekje naar de zon te gaan. Dat patroon zien we doorgaans in normale boekingsjaren met slecht weer in de vakantieperiode.”

Alhoewel de nadruk ligt op reizen met vertrek binnen twee weken, ziet de reisorganisatie ook de vraag naar het najaar toenemen. Met name Turkije, Curaçao en Bonaire zijn populair in deze periode.

Bij concurrent TUI worden op het moment vooral de bestemmingen Spanje en Griekenland met vertrek op korte termijn geboekt. ,,Ik wil niet spreken van een boekingsgolf, maar we zien wel dat de boekingen flink aantrekken en we verwachten een stijgende lijn”, zegt Anke van Nieuwenhuizen van TUI.

De reisorganisatie biedt vanaf aanstaande zondag weer reizen aan naar gebieden die onlangs nog door het ministerie van Buitenlandse Zaken op oranje waren gezet. TUI besloot toen om tot en met 13 augustus helemaal geen reizen meer uit te voeren naar bestemmingen als de Balearen en de Canarische eilanden. Zo’n 30.000 reizen werden geannuleerd, de schade loopt in de miljoenen.

Opnieuw boeken

Mensen die hun reis geannuleerd zagen worden en toch op reis willen, zullen de reis opnieuw moeten boeken, laat TUI weten. ,,Het is voor ons helaas niet mogelijk om al die mensen te benaderen en de annulering terug te draaien. We vragen mensen om een nieuwe boeking te doen”, aldus Van Nieuwenhuizen.

Of die reizigers straks duurder uit zijn voor precies dezelfde reis, kan TUI niet helemaal uitsluiten. ,,We doen ons best om de prijzen zoveel mogelijk gelijk te houden, maar we kunnen het niet garanderen. Het is ook een kwestie van vraag en aanbod”, klinkt het.

Sunweb maakte gisteren overigens ook de drukste dag sinds vier weken mee op het klantcontactcenter. Veel vakantiegangers willen weten hoe testen op bestemming gaat als zij niet volledig gevaccineerd zijn of geen coronaherstelbewijs hebben. Bij Sunweb en Corendon worden gratis sneltests geregeld voor de terugreis voor niet volledig gevaccineerde klanten.

Bekijk hieronder onze video’s over corona en de vakantie: