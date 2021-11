Vakantieminnend Nederland blijft reizen: ‘Mensen beseffen dat het op veel plekken veiliger is dan hier’

De onzekerheid over het oplopend aantal coronabesmettingen weerhoudt Nederlanders er niet van om een reis te boeken.

Al sinds het eind van de zomer zit het aantal boekingen flink in de lift en die trend zet door, merken reisorganisaties. ,,Ja, de herfstperiode boekt fantastisch en ook de winterboekingen zijn bij ons boven verwachting”, zegt woordvoerster Audrey Denkelaar van Corendon.



Ook bij TUI en Sunweb blijven de boekingen binnenstromen, ondanks onzekerheid over het oplaaiend virus. TUI merkt wel op dat de dagen rond de persconferenties doorgaans wat stiller zijn, omdat mensen afwachten welke maatregelen getroffen worden. Met betrekking tot reizen verandert er voorlopig niets. ,,We gaan ervan uit dat de boekingstrend doorzet. De hang naar de winterzon wordt alleen maar groter nu de donkere herfstdagen zijn aangebroken”, voegt TUI-zegsvrouw Petra Kok eraan toe.

In trek

Ook Sunweb zag net voor het weekend een kleine dip in het aantal boekingen maar dit weekend stegen de boekingen alweer. De reisorganisatie biedt sinds begin deze week reizen aan naar ‘oranje’ bestemming Egypte. ,,Die bestemming is erg in trek, net als de Canarische eilanden”, vult woordvoerster Martine Langerak aan.

Dat geldt ook voor de wintersportvakanties. Die gaan bij Sunweb zo hard dat er voor de tweede week van de kerstvakantie amper iets beschikbaar is. De reisorganisatie krijgt bovendien al boekingen voor volgend jaar zomer binnen voor de Griekse eilanden, Portugal en de Balearen.

Verre oorden

Niet alleen binnen Europa, maar ook daarbuiten trekken de reizen aan, ziet 333travel, dat verre reizen op maat aanbiedt. Vooral Amerika, dat vanaf 8 november de grenzen opent voor reizigers die volledig zijn ingeënt tegen Covid-19, is gewild. ,,We krijgen op het moment ook aanvragen binnen voor reizen naar onder andere Namibië, Egypte, Mexico en Costa Rica. We zitten sinds een paar maanden gelukkig weer in een goeie flow”, vertelt directeur Frangken Tuhumena.

Hij denkt dat het oplopend aantal besmettingen Nederlanders wel bezighoudt, maar dat het mensen er niet van weerhoudt om op reis te gaan. ,,Misschien dat veel mensen beseffen dat het op veel plekken veiliger is dan in Nederland.”

Nu delen donkerrood gaan kleuren op de Europese RIVM-kaart, bestaat volgens hem de mogelijkheid dat sommige landen extra eisen gaan stellen aan Nederlandse reizigers, zoals het tonen van een pcr-test of een sneltest, ook als ze gevaccineerd zijn.

Niet schrikken

Volgens Sunweb is er geen reden om ervan te schrikken als Nederland straks weer donkerrood kleurt. Langerak: ,,Dat was deze zomer ook het geval en toen konden we ook gewoon reizen binnen Europa.”

De verwachting is dat het ministerie van Buitenlandse Zaken op korte termijn met een aanpassing van de kleuradviezen voor het verre buitenland komt. Nu staat het grootste deel van de wereld - buiten Europa - nog op ‘oranje’, wat wil zeggen: ga niet op reis, tenzij noodzakelijk. Hoe de aanpassing uitpakt, is nog niet bekend.

Volgens voorzitter Frank Oostdam van de ANVR zou de aanpassing een doorbraak kunnen betekenen voor boekingen naar verre bestemmingen. ,,De wens om naar het verre buitenland te gaan, is er” zegt hij. Mocht de aanpassing uitblijven, dan dreigt een groep van 80 reisorganisaties met een rechtszaak tegen de staat. Die zou 16 november dienen.

