Vakantiepret op Sicilië valt tegen: ‘Ik had een halve zonnesteek en moest ‘s middags overgeven’

tips Nadat je de behulpzame voorbijgan­ger hebt bedankt, blijkt je geld weg: zo voorkom je dat je wordt opgelicht

Wat als je hotel niet bestaat of de taxichauffeur een zeer hoog bedrag rekent? En welke nieuwe trucs gebruiken zakkenrollers? Reisexpert Johan Lambrechts deelt acht oplichterstrucs die hij het vaakst tegenkomt in het buitenland én hij vertelt hoe je kan voorkomen dat je er in trapt.