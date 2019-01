Veel Nederlanders onvoorbereid op verre reis: ben jij een van hen? Doe de test!

Meer dan 70 procent van de Nederlanders informeert vooraf niet naar het reisadvies over hun vakantiebestemming. Ook zoeken ze weinig op over lokale wetten, regels en gebruiken en halen velen de benodigde vaccinaties niet. Ben jij wel goed op de hoogte? Test je kennis onderaan dit artikel met onze quiz.

Net als vorig jaar deed NBTC-NIPO Research, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, onderzoek naar de voorbereiding van Nederlandse reizigers. En ook dit jaar vallen de cijfers tegen. Slechts 28 procent van de Nederlanders die het afgelopen jaar op vakantie gingen naar een land buiten Europa raadpleegden het reisadvies van Buitenlandse Zaken. Voor reizen naar Afrika wordt de status het meest gecheckt, maar zelfs daar ligt dit percentage nog op 43 procent.

Bijna 70 procent zocht wel andere informatie op over de bestemming. Zo’n 37 procent van deze Nederlanders informeerde zich over vaccinaties of malariatabletten voorafgaand aan hun reis. Slechts 28 procent zocht informatie over wetten en gebruiken op de bestemming en 40 procent keek van tevoren niet of een visum vereist is.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken roept daarom Nederlanders op zich beter voor te bereiden op hun reis buiten Europa. ,,Ik gun iedereen een onbezorgde vakantie, maar daar heb je als vakantieganger zelf ook een hand in. Je kunt veel ellende voorkomen door je goed voor te bereiden op je reis. Check daarom voor je vertrekt het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zeker voor verre en onbekende bestemmingen.’’

Nederlanders in nood

In 2018 kwamen er 650.000 telefoontjes binnen bij het contactcenter en hebben medewerkers op het ministerie of ambassades en consulaten bijna 3000 Nederlanders in nood geholpen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleende bijstand aan Nederlanders bij verschillende crisissituaties, zoals de aardbeving in Lombok, de bosbranden in Portugal en Californië en de aanslag in Tadzjikistan.