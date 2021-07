Veel onduidelijkheid over QR-codes en gratis testen bij reizen naar landen buiten de EU: Zó kun je op stap

1. Kan ik me ook gratis laten testen via de overheid als ik naar een land buiten Europa reis?

Ja, het maakt niet uit naar welk land je reist. Via testenvoorjereis.nl kan iedereen die naar het buitenland gaat - of dat nou Italië is of Marokko - een afspraak maken bij een van de dichtstbijzijnde testlocaties. Je kunt kiezen uit een Antigeentest of PCR-test.