Vive la France! Een vergeten hoek in de Provence

Het was liefde op het eerste gezicht. Toen ik op een sombere decemberdag met mijn vrouw naar een huis in de Provence reed, hingen de wolken tot diep in het dal. Waar in de zomer de zon tussen de olijfbomen schijnt en de cicaden zingen, vielen dikke druppels. Overal stroomde water. In de wijngaarden, de velden en de dorpen.



Een smal weggetje met oude natuurstenen muren erlangs leidde ons naar het erf waar we moesten zijn. Tussen de dikke wolken kwamen op een rotspunt de contouren van een dorp tevoorschijn: Claviers. De huizen schouder aan schouder rondom een kerktoren. Het is onze plek geworden. Hier komen we sinds tien jaar met het gezin op adem.