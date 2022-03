Vouwwagen is als ‘hippe trailertent’ bezig aan een opmars, verkoop caravans en campers ook in de lift

In Leimuiden had verkoopmanager Waldo Hulsker op een vrijdagochtend, nu iets meer dan een week geleden, een caravan in de aanbieding. Hij belde de eerst volgende op zijn lijstje met wachtenden. 's Middags was de caravan verkocht. Als warme broodjes gaan ze over de toonbank.

Daar is hij gek genoeg niet per se blij mee. Want er zijn te weinig caravans om te voldoen aan de vraag. En wie niks of weinig te verkopen heeft, profiteert niet ten volle van de behoefte die er is aan caravans, campers en vouwwagens. Komt nog bij dat het ook al moeilijk is om alle reparaties van caravans van zijn klanten uit te voeren - onderdelen zijn schaars door corona en nu ook door de oorlog in Oekraïne. ,,Sommige producenten moesten terrein bij huren, om caravans op te slaan die bijvoorbeeld alleen nog een wasbak nodig hebben. Soms is het zelfs lastig om de geschikte moeren geleverd te krijgen. Staat er bij de leverancier een groen vinkje dat ze beschikbaar zijn, moet je er nog op wachten.”

Klinkende cijfers

Toch schuilen achter dit verhaal klinkende cijfers, weet Hans Louwers van de Kampeer en Caravan Industrie (KCI). Hij ziet de verkoopcijfers steeds maar verder stijgen: de verkoop van campers met 29 procent, caravans met 24 procent en vouwwagens ook met 24 procent. Het vakantiewagenpark van Nederland is zo gestegen naar 425.000 caravans, 165.000 campers en zo'n 100.000 vouwwagens.

Die stijging in de laatste groep is opvallend, zegt Louwers, maar ook verklaarbaar. ,,We zien dat voor hybride auto's de lage en lichte trailertent een goede optie blijkt.” U leest het goed ja, trailertent. De ouderwetse vouwwagen is onder een nieuwe naam aan een opmars begonnen. ,,Het is allemaal wat hipper geworden, er is veel innovatie. Daarom vindt niet iedereen de naam vouwwagen nog passen. Ze zijn lichter en sneller op te zetten dan vroeger. Deed je dat eerder in een middag, nu kan het in vijf minuten. Er is echt sprake van een revival, de productie wordt opgeschaald voor verkoop in heel Europa.” Ook vandaar die naam trailertent: vouwwagen bekt internationaal toch wat moeilijk.

Kampeerkoploper

Maar ook al neemt de vraag toe in Europa en lopen de tekorten hier op, Nederland blijft de onbetwiste kampeerkoploper. Louwers (zelf gaat hij deze zomer trouwens naar Denemarken): ,,We zijn nog altijd wereldleider en corona heeft alleen maar geholpen bij de populariteit. Waren we begin 2020 nog zenuwachtig over wat er zou gebeuren, nu zien we dat de mensen die door de pandemie zijn gaan kamperen blijven kamperen. Je kan gaan en staan waar je wil, in je eigen bubbel, niet afhankelijk van vliegtuigvluchten die wel of niet gaan. 95 procent van de mensen zegt er weer op uit te willen.”

Ook al is het voor sommigen nog maar de vraag of dat al snel gaat lukken. Hulsker heeft een caravan onder zijn hoede die grondig onder handen moet worden genomen. ,,Ze wilden graag dat ‘ie klaar is voor Pasen. Met de levertijden van onderdelen gaat dat waarschijnlijk niet lukken. Pinksteren dan, zeiden ze. Maar of we dat gaan halen...”

