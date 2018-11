Waar is de kerstmarkt wél leuk? Vijf aanraders

Nederland­se campings razend populair in warme zomermaan­den

20 november Op de Nederlandse campings was het deze zomer veel drukker dan normaal. Het aantal gasten steeg in juli en augustus naar 1,7 miljoen. Volgens het CBS is dat bijna 11 procent meer dan vorig jaar in dezelfde maanden. Het aantal overnachtingen nam eveneens toe, naar 10,5 miljoen (plus 4,8 procent).