Willem-Jan (47) gaat al heel zijn leven naar Blanes: ‘Al heimwee als ik het dorp uitrijd’

Het moet de ultieme basis zijn voor je eeuwige liefde voor één bepaalde vakantiestek: het is de eerste keer in je leven dat je op vakantie gaat en dan kom je op een bestemming waar je goed beschouwd al bent geweest. Willem-Jan Brandsma (47) bewijst dat het zo is. Het wiegje waarin hij als net geboren baby sliep op camping El Pinar Blanes in Blanes, stond nagenoeg op de plek waar zijn ouders hem een jaar eerder hadden verwekt. Dat wil zeggen: pal voor de vouwwagen, bij de ritssluiting van de voortent linksaf. ,,In 1974 beleefden mijn ouders er hun eerste nachten na hun huwelijk’’, vertelt de Groninger. ,,En in 1975 lag ik daar met mijn speentje in mijn mond.’’