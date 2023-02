Wintersportfiles verwacht door sneeuwval, maar daarna ‘lenteachtig’ in de Alpen

Wintersporters die dit weekend naar de Alpen gaan of juist terugkomen van een weekje in de sneeuw, moeten rekening houden met files onderweg. Er wordt flink wat sneeuw verwacht, en dat kan voor extra vertraging zorgen, waarschuwt Weeronline.

De eerste week van de krokusvakantie verliep zacht in de Alpen, maar het weer slaat om. Het kwik gaat dalen en er wordt wel 5 tot 25 centimeter verse sneeuw verwacht, zegt Roosmarijn Knol van Weeronline. ,,Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag gaat het vanuit het noorden op steeds meer plaatsen een tijd intensief sneeuwen in de Alpenlanden. Wie vrijdag direct vertrekt, kan onderweg in Duitsland naast regen ook al wat vlokken natte sneeuw of sneeuw op de autoruit tegenkomen. De piek met verkeer richting het zuiden, gecombineerd met de verwachte neerslag, is ongunstig voor de vertraging onderweg.”

Knol noemt het ‘goed nieuws’ voor de lager gelegen pistes, waar het sneeuwdek behoorlijk heeft geleden onder het zachte weer van de afgelopen tijd. Sommige gebieden moesten zelfs tijdelijk gesloten worden. ,,Zaterdag en zondag trekken sneeuwbuien over de bergtoppen. Dit zorgt plaatselijk voor het verder aangroeien van het sneeuwdek met een centimeter of tien.”

Sneeuwdump

Na die 'sneeuwdump’ klaart het aan het begin van de week weer op, met rustig winterweer in vooral de wat noordelijker gelegen wintersportgebieden in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. ,,Door het heldere weer is het temperatuurverschil tussen dag en nacht behoorlijk groot. Bij onbewolkte nachten met weinig wind kan het kwik dalen naar waarden tussen -5 en -15 graden, afhankelijk van hoe hoog het vakantieadres ligt. Overdag stijgt de temperatuur naar enkele graden boven het vriespunt. Omdat het niet al te hard waait en het februarizonnetje steeds krachtiger begint te worden, voelt het op het terras na een paar uur skiën of snowboarden al snel een beetje lenteachtig aan.”

Maar niet alle vakantiegangers zullen dat idee hebben, want wie afreist naar de zuidflank van de Alpen zal ook na het weekend te maken krijgen met neerslag en bewolking. In de Franse Alpen en in de westelijke Italiaanse Alpen kan het verse pak sneeuw op de meetlat 25 tot 75 centimeter aanwijzen, en op de hoger gelegen pistes wel één meter. Knol: ,,Daarbij is het bijvoorbeeld in Val Thorens ronduit guur met een stevige westenwind en overdag matige vorst met temperaturen onder -5 graden.”

Maar, stelt de meteoroloog gerust, halverwege volgende week zal het ook daar opklaren.

