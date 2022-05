Zomerweek 25 jaar: ‘Libelle begrijpt de vrouw beter dan hun echtgenoten’

In een smetteloze witte blouse wijst redactiemanager Fleur Spronk naar een eindeloze rij tentjes op het terrein van wat straks de Libelle Zomerweek is. Ze is al meer dan een half jaar bezig met de voorbereidingen en ziet nu eindelijk wat het gaat worden. Zij ziet al voor zich hoe straks duizenden vrouwen zich over de houten vlonders bewegen, op zoek naar krultangen, slippers en de beste schoonmaakdoekjes, op weg naar workshops (‘maak een beachy wandhanger’ of ‘feestversiering maken van cadeaupapier’), dansend op muziek van Mart Hoogkamer en Nielson, luisterend naar de Libelle-columnisten.