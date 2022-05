Zoover: ‘Turkije was de winnaar van de meivakantie’

Oud-eigenaren D-reizen krijgen 450.000 euro voor merknaam

De oud-eigenaren van de failliete reisorganisatie D-reizen krijgen uiteindelijk 450.000 euro voor de merkrechten van het bedrijf. Eerder hadden ze daar een conflict over met de curatoren van D-reizen. Branchegenoot Prijsvrij had bij een doorstart van D-reizen 500.000 euro over voor de merknaam, maar de voormalige eigenaren vonden dat die 2 miljoen euro waard was.

8 mei