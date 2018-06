1,5 miljoen voor viering 75 jaar bevrijding in Overijssel

video Bruilofts­grap blijkt gevaarlijk: biergevel in Rijssen waait om

20 juni Een geintje met kratjes bier, in aanloop naar een bruiloft. Het fenomeen duikt de laatste jaren geregeld op, en ook Twentse bruidsparen in spé kunnen zo nu en dan rekenen op een huis vol lege flesjes, of een woning verbouwd tot een groene kathedraal. De vriendengroep van nieuwbakken echtpaar Wouter en Joëlla uit Rijssen probeerden iets soortgelijks. Maar dat verliep moeizamer dan ze dachten.