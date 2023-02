Aanrijding tussen speed pedelec en fietser, een persoon met onbekend letsel naar ziekenhuis

Reggesteyn-leerlingen in Nijverdal in actie voor aardbe­vings­slacht­of­fers in Turkije en Syrië: 900 euro naar giro 555

NIJVERDAL - Tientallen leerlingen van scholengemeenschap Reggesteyn stonden maandagmiddag in de twee grote pauzes in de rij om een broodje knakworst te kopen. Voor een euro, die geheel ten goede komt aan de slachtoffers van de vernietigende aardbeving in het grensgebied van Turkije en Syrië .