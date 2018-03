B en W vinden dat de gemeente verantwoordelijk is voor een AED-dekkingsplan voor de openbare ruimte in het buitengebied, waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor AED’s bij bedrijven en op industrieterreinen en op vakantieparken (zomerhuisjesterreinen), grote campings en buitensportverenigingen. Wel willen B en W een uitzondering maken voor de AED bij Kinderboerderij Dondertman aan de Meester Bosweg in Holten, omdat die locatie onderdeel is van het AED-netwerk in het buitengebied. Voorwaarde voor de plaatsing is wel dat de AED op een plek die ook bereikbaar is als de kinderboerderij is gesloten.