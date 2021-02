Albert Heijn in Holten mag ook na verlenging van de avondklok niet open op zondag

Eigen bomen eerst: Rijs­sen-Hol­ten wil bossen vol inheemse soorten, en daarmee het klimaat helpen

28 januari RIJSSEN - Er valt de komende tien tot twaalf jaar genoeg te doen in de bossen in Rijssen en Holten. Eén van de belangrijkste speerpunten is de bossen klimaatbestendig te maken. En in zo’n bos is geen plaats voor naaldbomen. Loofbomen, zoals beuken, berken, eiken moeten de toon aangeven.